У Лондоні затримали двох крадіїв картини Бенксі

У Британії двох чоловіків звинувачують у крадіжці з галереї в центрі Лондону картини «Дівчина з повітряною кулькою» художника Бенксі. Її вартість перевищує £270 тисяч (€320 тисяч).
Про це повідомляє The Guardian.
Картину викрали в неділю, 8 вересня. Слідство встановило, що 47-річний Ларрі Фрейзер і 53-річний Джеймс Лав проникли до галереї Grove Gallery, зламали замки та викрали роботу. Поліція вже повернула її назад.
Спершу підозрюваних британців затримали, проте в четвер, 12 вересня, їх випустили під заставу. Суд у цій справі відбудеться 9 жовтня цього року.
- Цього літа Бенксі створив серію анімалістичних графіті. У понеділок, 5 серпня, Бенксі намалював козла на стіні біля мосту Кью в Ричмонді на Темзі, 6 серпня — двох слонів, які тягнуться один до одного хоботами, 7-го — трьох мавп, які, здається, гойдаються на мосту східної станції лондонського метро, 8-го — вовка на супутниковій тарілці (роботу через кілька годин вкрали), 9-го — двох пеліканів. Уже 10 серпня на одному з рекламних щитів Лондону зʼявилася пума, а 11-го — скляна поліцейська будка в центрі міста перетворилася на акваріум з піраньями. Наступного дня, 12 серпня, Бенксі намалював носорога, що вилазить на сріблястий Nissan Micra.
- Бенксі не підписує свої роботи, тож люди лише здогадуються, що саме він хоче сказати. Однак його твори часто містять політичні та соціальні послання, вони зʼявляються в публічних місцях по всьому світу, зокрема в Україні. Хто насправді стоїть за імʼям Бенксі — досі невідомо.