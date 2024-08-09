Бенксі показав пʼяту роботу за пʼять днів. Цього разу — це двоє пеліканів

Анонімний вуличний художник Бенксі намалював уже пʼятий свій твір у Лондоні за останні пʼять днів. Цього разу це два пелікани над рибним закладом.
Це Бенксі підтвердив у своєму Instagram.
На новому зображенні видно, як два пелікани насолоджуються їжею — ловлять і ковтають рибу.
Одна з місцевих мешканок розповіла, що заклад Bonners популярний і навіть культовий, тому вона впевнена: саме через це Бенксі тут намалював свою нову роботу.
Художник не підписав це зображення, як і чотири попередні, залишаючи «їжу для роздумів» для всіх, хто це побачить.
У понеділок, 5 серпня, Бенксі намалював козла на стіні біля мосту Кью в Ричмонді на Темзі, 6 серпня — двох слонів, які тягнуться один до одного хоботами, 7-го — трьох мавп, які, здається, гойдаються на мосту східної станції лондонського метро, а 8-го — вовка на супутниковій тарілці (її через кілька годин вкрали).
- Твори вуличного художника Бенксі часто містять політичні та соціальні послання, вони зʼявляються в публічних місцях по всьому світу, зокрема в Україні. Хто насправді стоїть за імʼям Бенксі, досі невідомо.