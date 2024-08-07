За три дні в Лондоні зʼявилися три нові роботи Бенксі

Анонімний вуличний художник Бенксі за останні три дні створив три нові роботи в Лондоні. Це колекція творів на тваринну тематику.

У понеділок, 5 серпня, Бенксі опублікував зображення козла на стіні біля мосту Кью в Річмонді на Темзі. Силует тварини зображений на вершині виступу, з якого падають камені, а на нього спрямована камера спостереження.

Instagram / Banksy

Наступного дня, 6 серпня, він представив свою другу картину — двох слонів, які тягнуться один до одного хоботами із забитих вікон будинку. Підписників зацікавив не тільки прихований сенс намальованого, а ще й дівчина, яка могла побачити Бенксі. Її намагаються знайти.

Instagram / Banksy

Третій малюнок зʼявився в середу, 7 серпня. Це зображення трьох мавп, які, здається, гойдаються на мосту східної станції лондонського метро.

Instagram / Banksy

Бенксі не підписав жодної з трьох публікацій в Instagram. Тепер залишається тільки здогадуватися, що символізують його нові твори. Люди пишуть припущення, що можуть символізувати малюнки: від загрози вимирання до браку конфіденційності в сучасному світі.