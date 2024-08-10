У Лондоні зʼявилася шоста робота Бенксі за шість днів — пума, що потягається

Анонімний вуличний художник Бенксі продовжує свою серію анімалістичних робіт, яку він започаткував у понеділок, 5 серпня. Цього разу на одному з рекламних щитів Лондону зʼявилася пума.

Фото нової роботи Бенксі опублікував в Instagram.

Художник не вказував, де його робота, але коментатори припускають, що вона розташована в лондонському районі Кріклвуд.

У понеділок, 5 серпня, Бенксі намалював козла на стіні біля мосту Кью в Ричмонді на Темзі, 6 серпня — двох слонів, які тягнуться один до одного хоботами, 7-го — трьох мавп, які, здається, гойдаються на мосту східної станції лондонського метро, 8-го — вовка на супутниковій тарілці (роботу через кілька годин вкрали), а 9-го — двох пеліканів.

Жодну з робіт автор не підписав, тому лишається лише здогадуватися, що вони означають.