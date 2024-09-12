Іран висловив протест європейським послам через звинувачення у передачі балістичних ракет Росії

Міністерство закордонних справ Ірану викликало глав дипломатичних представництв Великої Британії, Франції, Німеччини та Нідерландів у Тегеран, щоб висловити протест через звинувачення у передачі балістичних ракет Росії.

Про це пише державне іранське агентство IRNA.

Генеральний директор департаменту у справах Західної Європи МЗС Ірану Маджид Нілі рішуче засудив «деструктивні заяви та дії» західних країн. Він заявив, що Тегеран виступає за «мирне вирішення» російсько-української війни, тому звинувачення в передачі балістичних ракет є «абсолютно необґрунтованими та брехливими».

Європейські дипломати передадуть протест до своїх країн.

Раніше Франція, Німеччина та Британія пригрозили Ірану санкціями через передачу балістичних ракет до Росії. Зокрема, вони пообіцяли вжити негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен.