Двох підозрюваних у побитті ветерана в Смілі відправили під домашній арешт

Суд обрав двом співучасникам побиття військового у Смілі запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також головному фігуранту оголосили про нову підозру у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що передувало

Інцидент з побиттям стався 3 вересня, але широкого розголосу набув лише у вихідні 7—8 вересня. Неподалік села Ротмистрівка між батьками ексвійськового та жителями Сміли на автівці Hyundai стався конфлікт. За словами батьків, їх «підрізали» на дорозі, про що вони розповіли сину — і той вирішив розібратися з водієм.

Згодом військовий та водій Hyundai зустрілися та в результаті побилися. Зокрема, на поширених у мережі відео видно, як військового вдарили. На місце приїхала поліція й порушила справу за статтею про хуліганство.

Однак пізніше у соцмережах також опублікували відео, де військовий вибачається і каже, що в конфлікті на дорозі його батьки були неправі. При цьому на обличчі військового видно сліди побиття.

Після суспільного розголосу чоловіку, який вдарив військового, повідомили про підозру, а 11 вересня його затримали. Смілянський міський суд відправив під арешт підозрюваного у побитті ветерана в місті Сміла Черкаської області. Мова про місцевого підприємця Вадима Долотенка. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Також правоохоронці встановили та повідомили про підозру в хуліганстві. Згодом поліція оголосила підозру другому фігуранту справи, але не вказала його імені.