Побиття ветерана у Смілі: поліція повідомила про підозру ще одному фігуранту

У справі про побиття ветерана у Смілі Черкаської області підозру отримав ще один фігурант.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної поліції Олега Кудими в ефірі телемарафону.

«Додатково повідомлено про підозру ще одній особі за фактом хуліганських дій. Тому жодна особа, винна у скоєнні правопорушення, не уникне відповідальності», — розповів він.

Водночас очільник місцевої поліції не уточнив, кому саме повідомили про підозру.

Що передувало

Інцидент стався 3 вересня, але широкого розголосу набув лише у вихідні 7—8 вересня. Неподалік села Ротмистрівка між батьками ексвійськового та жителями Сміли на Hyundai стався конфлікт. За словами батьків, їх «підрізали» на дорозі, про що вони розповіли сину — і той вирішив розібратись з водієм.

Згодом військовий та водій Hyundai зустрілися, між ними сталась бійка. Зокрема, на поширених у мережі відео видно, як військового вдарили. На місце приїхала поліція й порушила справу за статтею про хуліганство.

Однак пізніше у соцмережах також опублікували відео, де військовий вибачається і каже, що в конфлікті на дорозі його батьки були неправі. При цьому на обличчі військового видно сліди побиття.

Усі ці відео призвели до суспільного розголосу, на ситуацію відреагував голова МВС Ігор Клименко, назвавши її ганебною і пообіцявши «належну і жорстку реакцію правоохоронців».

А в Нацполіції зазначили, що розпочали службове розслідування щодо дій поліцейських, які прибули на місце бійки. Крім того, керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обовʼязків.

Чоловіку, який вдарив військового, повідомили про підозру, а 11 вересня його затримали. Його імені поліція не називає, однак низка медіа, зокрема і BBC, кажуть, що це може бути місцевий бізнесмен Вадим Долотенко.