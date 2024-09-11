Підозрюваного у побитті ветерана в Смілі відправили під арешт

Смілянський міський суд відправив під арешт підозрюваного у побитті ветерана в місті Сміла Черкаської області.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та «Суспільне».

Мова про місцевого підприємця Вадима Долотенка. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Також правоохоронці встановили та повідомили про підозру в хуліганстві ще одному, третьому співучаснику нападу на військового.

Що передувало

Інцидент з побиттям стався 3 вересня, але широкого розголосу набув лише у вихідні 7—8 вересня. Неподалік села Ротмистрівка між батьками ексвійськового та жителями Сміли на Hyundai стався конфлікт. За словами батьків, їх «підрізали» на дорозі, про що вони розповіли сину — і той вирішив розібратися з водієм.

Згодом військовий та водій Hyundai зустрілися, між ними сталась бійка. Зокрема, на поширених у мережі відео видно, як військового вдарили. На місце приїхала поліція й порушила справу за статтею про хуліганство.

Однак пізніше у соцмережах також опублікували відео, де військовий вибачається і каже, що в конфлікті на дорозі його батьки були неправі. При цьому на обличчі військового видно сліди побиття.

Після суспільного розголосу чоловіку, який вдарив військового, повідомили про підозру, а 11 вересня його затримали. Його імені поліція не називає, однак низка медіа, зокрема і BBC, кажуть, що це може бути місцевий бізнесмен Вадим Долотенко.

Згодом поліція оголосила підозру другому фігуранту справи, але не вказала його імені.