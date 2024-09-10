Нідерланди дозволяють Україні бити їхньою зброєю по Росії

Сили оборони України можуть бити по військових обʼєктах на території Росії зброєю, яку отримують від Нідерландів.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він послався на міжнародне право, яке дозволяє Україні самооборону. Для цього вона може використовувати нідерландське озброєння. За словами міністра, міжнародне право не обмежується відстанню і не припиняє діяти за 100 кілометрів від кордону.

Нідерланди також не проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії з винищувачів F-16, які країна згодом передасть.

Також міністр оборони Рубен Брекельманс закликав союзників зняти обмеження на використання зброї, яку вони надають Україні для оборони.

Нідерланди послідовно підтримують Україну в її захисті від повномасштабного російського вторгнення. У серпні премʼєр Нідерландів Дік Схооф оголосив про новий пакет підтримки України на понад €200 мільйонів. До цього країна виділила €60 мільйонів на закупівлю безпілотників, разом з Данією внесли €400 мільйонів у фонд для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України. У липні Нідерланди та Данія почали процес відправки Україні 14 бойових танків Leopard 2A4, які вони придбали для Збройних сил України минулого року. У вересні Нідерланди пообіцяли поставити запчастини для F-16 і ракети «повітря — повітря» до них.