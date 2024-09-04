«Енергоатом» спростував аварію на Південноукраїнській АЕС

Компанія «Енергоатом» спростувала аварію на Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомили в пресслужбі «Енергоатома».

У компанії заявили, що в роботі одного з енергоблоків станції «виявили зауваження, після чого його розвантажили на 33% від номінальної потужності». Це зауваження, за заявою «Енергоатома», усунуть після того, як фахівці «Укренерго» відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.

«Енергоатом» стверджує, що ця подія на АЕС не пов’язана з проведенням ремонтної кампанії, а виникла через складні перехідні режими. Вони сталися через російські обстріли інфраструктури «Укренерго» і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі, до якої були підʼєднані енергоблоки.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко учора повідомляв, що на Південноукраїнській АЕС трапилась аварія — енергоблок на 600 МВт знизив видачу, через що «Укренерго» запровадило додаткові черги відключень світла по всій Україні. Харченко припускав, що наступного тижня блок відправлять у ремонт.

Харченко зазначив, що такі аварії ускладнюють прогнозування нормалізації постачання електроенергії, і висловив стурбованість якістю ремонтів на АЕС, особливо з наближенням зимового періоду.