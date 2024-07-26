МАГАТЕ підтвердило, що на Південноукраїнській АЕС зупинявся енергоблок

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що минулого тижня один енергоблок Південноукраїнської атомної електростанції зупиняв роботу через проблему з трансформатором.

Про це пише пресслужба МАГАТЕ.

Минулого тижня команда МАГАТЕ повідомила про тимчасову зупинку енергоблока № 2 — спрацював електричний захист. Коротке замикання пошкодило керамічний ізолятор, і це призвело до витоку мастила — воно загорілося.

Після того, як електричне підключення відновили, енергоблок перезапустили. Він почав подавати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин, а досягнув повної потужності майже за добу після зупинки.

Інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, зʼявилася 18 липня. Тоді писали, що аварії сталися через аномальну спеку. Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що заяви про аварію на АЕС — російський фейк.

Його слова згодом спростував нардеп Ярослав Железняк, який отримав за запитом до «Укренерго» інформацію про те, що на Південноукраїнській АЕС справді сталася «позаштатна подія», через яку пошкодилися трансформатори струму.

Тим часом Міненерго продовжувало наполягати, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС — фейк. Там навели на користь цієї версії кілька аргументів.