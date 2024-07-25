Міненерго продовжує наполягати, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС — фейк

Міністерство енергетики відреагувало на спростування нардепа Ярослава Железняка заяви міністра енергетики Германа Галущенка про те, що аварія на Південноукраїнській АЕС — російський фейк.

У Міненерго заявили, що всі атомні електростанції на підконтрольній території працюють у штатному режимі, і наполягають на тому, що аварія на Південноукраїнській АЕС — поширений російською пропагандою фейк.

«Фейк про «аварію на Південноукраїнській АЕС» вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку зʼявилася в медіапросторі раніше», — заявили в Міненерго.

У заяві Міненерго згадало і повідомлення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки від 18 липня, де теж стверджують, що інформація про аварію на станції — російський фейк.

«На жаль, попри офіційне спростування Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в Україні почалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання АЕС», — зазначили в відомстві.

У Міненерго стверджують, що жодного відключення силового трансформатора на станції не було. А якби така подія сталася, це унеможливило б видачу електроенергії та призвело б до необхідності зупинити атомний блок, запевняють там.

У відомстві додають, що пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний вплив на можливість видачі електроенергії протягом кількох годин.

За словами представників Міненерго, те, що сталося, — прямий наслідок російських атак на українські енергообʼєкти й аномальних погодних умов, і наголошують, що така ситуація «ніяк не може вважатися аварією на атомній електростанції» — атомний енергоблок перебуває в робочому стані.

А спростування Железняка назвали «неприпустимою спробою безвідповідальних політиків спекулювати й поширювати відверті маніпуляції про аварію на атомній станції».

Міністерство енергетики звернулося з проханням до Ради національної безпеки та оборони й до Служби безпеки України невідкладно відреагувати, щоб притягнути до відповідальності тих, хто «намагається підігрувати російській пропаганді та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні».