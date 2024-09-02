З мера Мукачевого Балоги зняли електронний браслет

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 23 жовтня дію решти обовʼязків, покладених на міського голову Мукачевого Закарпатської області Андрія Балогу.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердили у ВАКС.
«Ухвалою слідчого судді ВАКС із мера Мукачева знятий обовʼязок про обовʼязкове застосування електронного засобу контролю. Також йому дозволено залишати межі Мукачева до меж Закарпаття», — повідомили в суді.
Transparency International Ukraine зазначає, що Балозі продовжили наступні обовʼязки:
- прибувати до детектива прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;
- не відлучатися із Закарпатської області без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками;
- здати закордонні паспорти.
Суддя зняв з Балоги браслет, оскільки той «має негативний вплив на процес життєдіяльності підозрюваного, а тому здійснює надмірний вплив на права і свободи підозрюваного».
Про це просили захисники Балоги, адже електронний браслет нібито працює нестабільно в умовах постійних вимкнень світла.
Також браслет зняли з ексначальника відділу міськради на Закарпатті Артура Саміляка. Йому, як і Балозі, дозволили їздити по Закарпатській області без дозволу прокурора або суду.
- НАБУ і САП затримали мера Мукачевого Андрія Балогу і колишнього народного депутата Михайла Ланя 25 червня. За даними слідства, мер Мукачевого добився на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству Ланя. Він послався на оцінку експертної комісії, власник якої міг отримати хабар. За схемою землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали усього за 9,6 мільйона.
- 26 червня Балогу відправили під варту (але вже наступного дня за нього внесли заставу), 27 червня під варту відправили Ланя і Саміляка.