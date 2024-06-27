За мера Мукачевого, підозрюваного в махінаціях із землею, внесли заставу

За мера Мукачевого Андрія Балогу внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Про це «Суспільному» повідомив його адвокат Євген Старцев.

Юрист зазначив, що точно не відомо, коли саме відпустять Балогу, оскільки «це тривала процедура».

Водночас на Балогу залишаються накладеними наступні обовʼязки: прибувати за кожною вимогою, не відлучатися з Мукачевого, повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Що передувало

Правоохоронці 25 червня затримали мера Мукачевого Андрія Балогу та колишнього народного депутата, а нині голову Мукачівської райради Михайла Ланьо у справі про махінації під час продажу території стадіону «Авангард», розташованого в центрі міста.

Також у справі фігурує ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міськради Мукачевого Артур Саміляк.

За даними слідства, мер Мукачевого добився на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству Ланьо. Він послався на оцінку експертної комісії, власник якої міг отримати хабар. За схемою землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали усього за 9,6 мільйона.

Балогу 26 червня відправили під арешт. Наступного дня під варту відправили Саміляка та Ланьо з заставами 5 і 30 мільйонів гривень відповідно.