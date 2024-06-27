Суд відправив під арешт голову Мукачівської райради. Його підозрюють у махінаціях із землею

Вищий антикорупційний суд 27 червня відправив під арешт голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо у справі про махінації із землею.

Про це пише пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ланьо — колишній народний депутат та голова Мукачівської райради. Він може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень та вийти з СІЗО. У разі внесення застави на нього покладуть відповідні обов’язки.

Прокурор просив взяти Ланьо під варту з заставою 50 млн грн, адже той нібито може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, впливати на свідків, пише Transparency International Ukraine.

Що передувало

Правоохоронці 25 червня затримали мера Мукачевого Андрія Балогу та колишнього народного депутата Михайла Ланьо. За даними слідства, мер Мукачевого добився на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству Ланьо. Він послався на оцінку експертної комісії, власник якої міг отримати хабар. За схемою землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали усього за 9,6 мільйона.

Раніше у цій справі запобіжні заходи вже обрали меру Мукачева Андрію Балозі та начальнику одного з відділів міськради Артуру Саміляку.