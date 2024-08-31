Венесуела екстрадувала в Росію колумбійців, які воювали за Україну

Двох колумбійців, які служили в Іноземному легіоні в Україні, — Александра Анте та Хосе Арона Медіну — заарештували венесуельські правоохоронці. Пізніше чоловіків екстрадували до Росії — це перший подібний випадок за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Politico з посиланням на місцеві колумбійські та інші іспаномовні медіа.

Добровольців затримали під час пересадки в Каракасі (Венесуела) в середині липня цього року, коли вони поверталися зі служби в Україні додому.

Politico пише, що екстрадицією та арештом колумбійців, ймовірно, лякають інших іноземців, які хочуть воювати на боці України. Цей випадок також демонструє тісну співпрацю Росії з Венесуелою, лідером якої є Ніколас Мадуро. Саме він найпершим привітав Путіна з перемогою на «президентських виборах» 2024 року зі словами про «старшого брата» і побудову «багатополярного світу».

Федеральна служба безпеки Росії підтвердила інформацію про затримання двох громадян Колумбії. У заяві ФСБ Росії йдеться, що в чоловіків виявили документи, «що підтверджують незаконну діяльність», й одяг, повʼязаний з українським батальйоном «Карпатська Січ», до складу якого входять іноземні добровольці. На час розслідування справи колумбійців триматимуть у московській вʼязниці суворого режиму «Лефортово» — за оплачувану участь у війні на стороні України за законами Росії їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Іноземні найманці в армії РФ

Тим часом Росія сама активно вербує найманців за кордоном для війни проти України, зокрема на Кубі та в Індії, обіцяючи захмарні зарплати та прискорене отримання російського громадянства. Так, росіяни пропонують сирійцям «високооплачувану роботу», а потім вербують і відправляють на фронт воювати з Україною.

Випадки, коли Росія залучає іноземців до війни з Україною через обман, не є поодинокими. Такі ситуації почастішали наприкінці 2023 року. Тоді Росія, зокрема, скористалася міграційною кризою на кордоні з Фінляндією та почала вербувати до своєї армії іноземців, затриманих на зачистці фінського кордону. У слідчих ізоляторах їм роздавали документи російською, якої вони не розуміли, нібито з пропозицією підзаробити. Побоюючись депортації, багато хто підписував пропозицію, після цього їх відправляли воювати в Україну.

Також Росія наймала на війну громадян Непалу. За даними уряду країни, до війська РФ потрапили 200 непальців. Вони задіяні у війні. Шестеро непальців вже загинули, один потрапив в український полон. Проте за неофіційними даними, які оприлюднив CNN, на боці армії РФ в Україні воюють майже 15 тисяч громадян.

У полон до ЗСУ потрапляв і громадянин Сомалі. Він прямо сказав, що є найманцем.