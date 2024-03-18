На псевдовиборах президента росії «перемагає» путін

Центральний виборчий комітет росії оголосив, що обробив 99,75% протоколів. У путіна — 87,29% голосів. У технічних кандидатів Леоніда Слуцького, Миколи Харитонова та Владислава Даванкова менше 5%. Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала. Офіційно ЦВК підібʼє підсумки так званих виборів 21 березня.

Голова ЦВК Елла Памфілова заявила про рекордну явку в новітній історії рф — 77,44%. Попередній рекорд був у 1991 році (74,66%). За словами Памфілової, проголосували 87,1 млн росіян.

Найпершим путіна привітав президент Венесуели Ніколас Мадуро зі словами про «старшого брата» і побудову «багатополярного світу».

Також путіна привітали з «перемогою» президент Ірану Ебрахім Раїсі, лідер Китаю Сі Цзіньпін, самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко, а також лідери Куби, Нікарагуа, Болівії, Гондурасу, Північної Кореї, Мʼянми, Узбекистану і Таджикистану.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував проведення «виборів» у росії: «Жодної легітимності у цієї імітації немає». Він вважає, що путін «просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно, і немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу».

Захід вітати путіна не буде. Більшість країн вважає ці «вибори» фейковими, а їх проведення на окупованих територіях України не визнають. Утім, одне привітання зі сторони Європи було — але ще 15 березня, у день початку «голосування». Голова Європейської ради Шарль Мішель з іронією написав: «Хочу привітати володимира путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Ніякої опозиції. Ніякої свободи. Ніякого вибору».

Вперше путіна обрали президентом у 2000 році після відставки першого президента росії Бориса Єльцина. Відтоді він став майже незмінним правителем держави. У 2008 році його тимчасово замінив нинішній заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв. У 2012 путін повернув собі посаду президента.