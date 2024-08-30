У США громадяни до 30 років мають показувати паспорт, щоб купити цигарки

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США зобовʼязало громадян до 30 років показувати документи при купівлі тютюнових виробів. Раніше це правило розповсюджувалося лише на людей до 27 років.
Про це повідомляє Reuters.
Управління також заявило, що торговці не можуть продавати тютюнові вироби через автомати в місцях, де присутні люди молодше 21 року або дозволений вхід для неповнолітніх.
«Десятиліття науки показали, що утримання тютюнових виробів від молоді має вирішальне значення для зменшення кількості людей, які зрештою стають залежними від цих продуктів», — сказав директор Центру тютюнових виробів УПМ Браян Кінг.
Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США у 2019 році підвищило мінімальний вік для вживання тютюну з 18 до 21 року.
У травні цього року Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила (ВООЗ), що тютюнові компанії намагаються залучити молоде покоління до куріння, пропагандуючи через соціальні мережі, спортивні та музичні фестивалі цю культуру.
- Не лише США намагаються перешкодити курінню серед молоді — останніми роками країни світу по-різному борються з курінням. Так, у квітні британський парламент погодив заборону куріння для тих, хто народився після 2009 року. Міністр охорони здоровʼя Британії Вікторія Аткінс вважає, що це допоможе створите «покоління, вільне від диму». Закон набере чинності до 2027 року.
- Схожий антитютюновий закон мав набути чинності в Новій Зеландії в липні цього року. Однак новий коаліційний уряд країни скасував його в березні 2024 року.
- Міністр охорони здоровʼя Гонконгу торік запропонував витріщатися на курців для боротьби з курінням. Водночас Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму — там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе країною, «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. Канада першою у світі друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій сигареті.
- З 11 липня в Україні заборонили продаж ароматизованих цигарок і електронних сигарет.
- ВООЗ заявляла, що у світі зменшується споживання тютюну.