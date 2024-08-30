У США громадяни до 30 років мають показувати паспорт, щоб купити цигарки

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США зобовʼязало громадян до 30 років показувати документи при купівлі тютюнових виробів. Раніше це правило розповсюджувалося лише на людей до 27 років.

Про це повідомляє Reuters.

Управління також заявило, що торговці не можуть продавати тютюнові вироби через автомати в місцях, де присутні люди молодше 21 року або дозволений вхід для неповнолітніх.

«Десятиліття науки показали, що утримання тютюнових виробів від молоді має вирішальне значення для зменшення кількості людей, які зрештою стають залежними від цих продуктів», — сказав директор Центру тютюнових виробів УПМ Браян Кінг.

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США у 2019 році підвищило мінімальний вік для вживання тютюну з 18 до 21 року.

У травні цього року Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила (ВООЗ), що тютюнові компанії намагаються залучити молоде покоління до куріння, пропагандуючи через соціальні мережі, спортивні та музичні фестивалі цю культуру.