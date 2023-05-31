Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму

Всесвітня організація охорони здоровʼя 31 травня відзначає День боротьби з тютюнопалінням — найкраще із цим справляється Швеція, де рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня курівння до 5%.

Про це пише Associated Press.

У Швеції найменша кількість курців серед європейських країн — там середній показник становить близько 18,5%.

Експерти віддають належне багаторічним кампаніям проти куріння та шведському антитютюновому законодавству. Водночас інші наголошують на поширеності альтернатив, таких як «снюс», бездимні тютюнові вироби, що заборонені в деяких країнах ЄС.

У Швеції законом заборонено палити у громадських місцях, шкільних та ігрових майданчиках, на терасах ресторанів, кафе, на автобусних зупинках тощо. А щодо цигарок діють високі податки й суворі обмеження на продаж.