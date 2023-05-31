Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму

Всесвітня організація охорони здоровʼя 31 травня відзначає День боротьби з тютюнопалінням — найкраще із цим справляється Швеція, де рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня курівння до 5%.
Про це пише Associated Press.
У Швеції найменша кількість курців серед європейських країн — там середній показник становить близько 18,5%.
Експерти віддають належне багаторічним кампаніям проти куріння та шведському антитютюновому законодавству. Водночас інші наголошують на поширеності альтернатив, таких як «снюс», бездимні тютюнові вироби, що заборонені в деяких країнах ЄС.
У Швеції законом заборонено палити у громадських місцях, шкільних та ігрових майданчиках, на терасах ресторанів, кафе, на автобусних зупинках тощо. А щодо цигарок діють високі податки й суворі обмеження на продаж.
- В Австралії заборонять рекреаційний вейпінг, запровадять мінімальні стандарти якості, а продаж вейпів обмежать аптеками. Тим часом у Великій Британії створять загони для боротьби з електронними цигарками. Вони проводитимуть тестові закупівлі та боротимуться з магазинами, що продають електронні цигарки дітям до 18 років.
- У Франції гірськолижний курорт Ле Же став першим у Європі, який заборонив паління на всій своїй території. В Іспанії тютюнові компанії зобовʼяжуть платити за прибирання сигаретних недопалків, а Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтепер у країні не продаватимуть тютюн людям, які народилися 1 січня 2009 року і пізніше.
- Міністерство охорони здоровʼя України найближчим часом оновить маркування упаковок сигарет, щоб боротися з курінням і реалізувати вказівки Єврокомісії на шляху до вступу в ЄС. У грудні 2021 Верховна Рада заборонила продаж міцних і ароматизованих сигарет, а також обмежила продаж електронних пристроїв. А з липня 2022 року в Україні заборонили куріння електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну в громадських місцях.