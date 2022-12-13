Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління

Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтак у країні не будуть продавати тютюн людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.

Про це повідомляє The Guardian.

Цей закон супроводжується низкою інших заходів, які мають зробити куріння менш доступним: ідеться про різке скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах на розі та в супермаркетах. Наприклад, кількість магазинів, яким дозволено продавати сигарети, скоротиться вдесятеро порівняно з чинним рівнем — з 6 тисяч до 600 по всій країні.