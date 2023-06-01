Канада посилює антитютюнову боротьбу — на кожній цигарці зʼявиться попередження про шкоду куріння

Канада буде першою країною світу, яка друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій цигарці. Ініціативу опублікували на сайті уряду країни.
Міністерство охорони здоровʼя Канади пропонує писати на цигарках такі написи, як «Тютюновий дим шкодить дітям», «Цигарки спричинюють рак», «Отрута в кожній затяжці».
Канада планує скоротити вживання тютюнових виробів у країні до 5% серед населення до 2035 року. Щоб втілити це, зʼявляться нові правила зовнішнього вигляду, упаковки та маркування, які набудуть чинності від серпня 2023 року і запроваджуватимуться поетапно.
- Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму. Там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%.
- В Австралії заборонять рекреаційний вейпінг, запровадять мінімальні стандарти якості, а продаж вейпів обмежать аптеками. Тим часом у Великій Британії створять загони для боротьби з електронними цигарками. Вони проводитимуть тестові закупівлі та боротимуться з магазинами, що продають електронні цигарки дітям до 18 років.
- У Франції гірськолижний курорт Ле Же став першим у Європі, який заборонив куріння на всій своїй території. В Іспанії тютюнові компанії зобовʼяжуть платити за прибирання сигаретних недопалків, а Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтепер у країні не продаватимуть тютюн людям, які народилися 1 січня 2009 року і пізніше.
- Міністерство охорони здоровʼя України найближчим часом оновить маркування упаковок сигарет, щоб боротися з курінням і реалізувати вказівки Єврокомісії на шляху до вступу в ЄС. У грудні 2021 Верховна Рада заборонила продаж міцних і ароматизованих сигарет, а також обмежила продаж електронних пристроїв. А з липня 2022 року в Україні заборонили куріння електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну в громадських місцях.