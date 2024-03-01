Нова Зеландія скасувала першу у світі заборону на куріння для наступних поколінь

Уряд Нової Зеландії скасував ухвалений два роки тому закон, що забороняв продаж сигарет поколінню громадян, які народилися після 2008 року.
Новий коаліційний уряд Нової Зеландії зробив це в терміновому порядку.
«Минулий уряд рухався до неперевіреного режиму, який ігнорував те, наскільки ефективно працюють ініціативи з відмови від куріння, потенційні недоліки заборонного підходу для курців, роздрібних торговців і злочинності», — заявила помічниця міністра охорони здоровʼя Кейсі Костелло.
Вона також запевнила, що уряд, як і раніше, прагне зробити країну «вільною від тютюнового диму».
Найсуворіший у світі антитютюновий закон мав набути чинності в липні цього року. Він передбачав заборону на продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 1 січня 2008 року. Крім того, новий закон мави скоротити вміст нікотину в тютюнових виробах і зменшити кількість роздрібних торговців тютюном на понад 90%.
- У грудні 2022 року Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління.
- Останніми роками країни світу по-різному боряться з курінням. Наприклад, міністр охорони здоровʼя Гонконгу торік запропонував витріщатися на курців для боротьби з курінням. Водночас Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму. Там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе країною, «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. А Канада буде першою країною світу, яка друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій сигареті.
- 11 січня 2024 року в Україні ввели нове маркування сигарет. Тепер виробники мають розміщувати на упаковках із цигарками оновлені медичні попередження.