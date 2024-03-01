Нова Зеландія скасувала першу у світі заборону на куріння для наступних поколінь

Уряд Нової Зеландії скасував ухвалений два роки тому закон, що забороняв продаж сигарет поколінню громадян, які народилися після 2008 року.

Новий коаліційний уряд Нової Зеландії зробив це в терміновому порядку.

«Минулий уряд рухався до неперевіреного режиму, який ігнорував те, наскільки ефективно працюють ініціативи з відмови від куріння, потенційні недоліки заборонного підходу для курців, роздрібних торговців і злочинності», — заявила помічниця міністра охорони здоровʼя Кейсі Костелло.

Вона також запевнила, що уряд, як і раніше, прагне зробити країну «вільною від тютюнового диму».

Найсуворіший у світі антитютюновий закон мав набути чинності в липні цього року. Він передбачав заборону на продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 1 січня 2008 року. Крім того, новий закон мави скоротити вміст нікотину в тютюнових виробах і зменшити кількість роздрібних торговців тютюном на понад 90%.