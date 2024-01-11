Віднині в Україні по-новому маркуватимуть упаковки сигарет — стане більше інформації про шкоду куріння

З 11 січня 2024 року виробники тютюнових виробів мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені медичні попередження, нагадує Центр громадського здоровʼя.

«В Україні куріння забирає в середньому 130 000 життів на рік, а такі маркування пачок показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, і мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння», — зазначають у МОЗ.

Тепер на 65% площі упаковки буде розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду і наслідки куріння. Загалом затверджено 14 наборів таких медичних попереджень.

Також на пачці буде розміщено QR-код із посиланням на сервіс Центру громадського здоровʼя «Я кидаю курити». Сайт містить доказові дієві методи, які допоможуть кинути палити.

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Впровадження оновленого маркування — важливий етап імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет.