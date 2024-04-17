У британському парламенті погодили заборону куріння для тих, хто народився після 2009 року

Законопроєкт про повну заборону на куріння для тих, хто народився після 2009 року, пройшов перше голосування в британському парламенті. Його подав премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, однак десятки його однопартійців голосували проти.
Про це пише Reuters.
За проєкт закону проголосували 383 депутати, проти — 67. Процедуру ухвалення закону продовжать, до нього ще можуть внести поправки. Очікують, що він набуде чинності до 2027 року.
Законопроєкт зробить незаконним продаж тютюнових виробів для всіх, хто народився після 1 січня 2009 року. Але він має на меті не криміналізувати куріння, а заборонити дітям, народженим 2009 року й пізніше, легально купувати тютюн. Міністр охорони здоровʼя Британії Вікторія Аткінс вважає, що це допоможе створите «покоління, вільне від диму».
Серед противників заборони на куріння, яку вважають однією з найсуворіших у світі, — члени Консервативної партії Британії і колишні очільники уряду Ліз Трасс і Борис Джонсон. На їхню думку, законопроєкт обмежує свободи людей. Однак заборона куріння для дітей і підлітків — це одна з головних політичних ініціатив Сунака напередодні виборів, запланованих на кінець 2024 року. Опитування показують, що на них може перемогти Лейбористська партія.
Схожий антитютюновий закон мав набути чинності в Новій Зеландії в липні цього року. Однак новий коаліційний уряд країни скасував закон у березні 2024 року.
- Останніми роками країни світу по-різному борються з курінням. Наприклад, міністр охорони здоровʼя Гонконгу торік запропонував витріщатися на курців для боротьби з курінням. Водночас Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму, там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе країною, «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. А Канада першою у світі друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій сигареті.