У британському парламенті погодили заборону куріння для тих, хто народився після 2009 року

Законопроєкт про повну заборону на куріння для тих, хто народився після 2009 року, пройшов перше голосування в британському парламенті. Його подав премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, однак десятки його однопартійців голосували проти.

Про це пише Reuters.

За проєкт закону проголосували 383 депутати, проти — 67. Процедуру ухвалення закону продовжать, до нього ще можуть внести поправки. Очікують, що він набуде чинності до 2027 року.

Законопроєкт зробить незаконним продаж тютюнових виробів для всіх, хто народився після 1 січня 2009 року. Але він має на меті не криміналізувати куріння, а заборонити дітям, народженим 2009 року й пізніше, легально купувати тютюн. Міністр охорони здоровʼя Британії Вікторія Аткінс вважає, що це допоможе створите «покоління, вільне від диму».

Серед противників заборони на куріння, яку вважають однією з найсуворіших у світі, — члени Консервативної партії Британії і колишні очільники уряду Ліз Трасс і Борис Джонсон. На їхню думку, законопроєкт обмежує свободи людей. Однак заборона куріння для дітей і підлітків — це одна з головних політичних ініціатив Сунака напередодні виборів, запланованих на кінець 2024 року. Опитування показують, що на них може перемогти Лейбористська партія.

Схожий антитютюновий закон мав набути чинності в Новій Зеландії в липні цього року. Однак новий коаліційний уряд країни скасував закон у березні 2024 року.