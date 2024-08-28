У США засудили протестувальника, який першим увірвався до Капітолія під час штурму

У США до понад 4 років увʼязнення засудили мешканця штату Кентуккі Майкла Спаркса, який першим серед протестувальників увірвався до Капітолія під час штурму у 2021 році.
Про це пишуть CNN і Associated Press.
Прокурори стверджують, що Спаркс був у натовпі, який кинувся до дверей сенатського крила Капітолія і першим забрався в будівлю через вікно, розбите іншим протестувальником. Поліцейський, який його затримав, називав Спаркса «каталізатором бунту». Суд постановив, що своїми діями він підбурив інших протестувальників до дій.
За даними слідства, за кілька днів до штурму Капітолія Спаркс у мережі закликав до громадянської війни та придбав гвинтівку.
Перш ніж дізнатися свій вирок, Спаркс сказав судді, що досі вважає, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані та «відібрані в американської громадськості».
«Я шкодую, що те, що сталося того дня, нікому не допомогло, — сказав Спаркс. — Мені шкода, що наша країна зараз у такому стані».
- 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.