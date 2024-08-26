АРМА в липні передало державі рекордний 781 млн грн. Серед проданого — майно Медведчука

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) в липні цього року перерахувало в державний бюджет України 781,14 мільйона гривень від арештованих активів — рекордну суму за вісім років роботи АРМА.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Уперше за десять років держава отримуватиме гроші від функціонування парку-памʼятки «Межигір’я». Це сталося після того, як у липні все заарештоване рухоме майно президента-втікача Віктора Януковича передали в управління державі. З 2014 року за збереження майна відповідали активісти. Проте цього року там знайшли понад 500 цінних об’єктів, яких раніше не було в описах.

У липні АРМА продало техніки, зокрема, ноутбуків та телефонів Apple, Samsung тощо на понад 24 мільйони гривень. Покупці також сплатили мито, вартість якого перевищує 15 мільйонів гривень.

Серед проданих за липень активів АРМА також є автомобіль баггі TRAXTER колишнього українського нардепа Віктора Медведчука. Вартість автівки — 761,8 тисячі гривень. Агентство виставило на продаж його годинники, а ще 136 картин Медведчука очікують оцінки. Аукціон щодо автомобіля родини екснардепа Maybach 57 відбудеться вже в серпні.

У липні Печерський суд Києва дозволив АРМА керувати однією з найбільших яхт у світі Royal Romance Віктора Медведчука, але Агенство так і не отримало право продати її, тому направило відповідний запит до Офісу генпрокурора.

Яхту арештували ще у 2022 році, а в лютому 2024-го Кабмін погодив продаж. Однак цей процес наразі зупинився через те, що окружний суд міста Спліт (Хорватія) скасував арешт судна, причина — не надали обвинувальний акт у кримінальній справі від Офісу генпрокурора.

У липні АРМА також почало відбір управителів для одразу восьми заарештованих активів, серед них — столичний торговельно-розважальний центр Gulliver.

Авторка: Ірина Перепечко