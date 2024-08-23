Годинники Медведчука виставили на продаж за понад 10 мільйонів гривень. На одному — Марченко

Колекцію наручних годинників екслідера нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука виставили на продаж за 10,6 мільйона гривень. Загалом продають 20 лотів.
Про це повідомила голова Агентства з управління та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.
Серед найдорожчих лотів:
- Breguet 4416К за 1,8 мільйона гривень;
- Patek Philippe за понад 1,2 мільйона гривень;
- Dolce & Gabbana за майже мільйон гривень.
Найдешевший годинник оцінили у 2,5 тисячі гривень, а годинник «Москва Кремль» — у 17,5 тисячі.
Серед колекції також є годинник Parmigiani Fleurier із зображенням дружини Медведчука Оксани Марченко на циферблаті. Його можна придбати за 302 тисячі гривень.
«Це чудова можливість для колекціонерів і поціновувачів коштовних годинників підтримати державу. Кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім людей, повʼязаних із Росією», — зазначила Дума.
Після продажу годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого їх використають для закупівлі військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум лідера РФ Володимира Путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».
- Один з найдорожчих активів Медведчука, який Україна намагається реалізувати, це його 92-метрова яхта Royal Romance вартістю €200 мільйонів. Її арештували ще у 2022 році, а в лютому 2024-го Кабмін погодив продаж. Однак цей процес наразі зупинився, бо суд у Хорватії скасував її арешт.