Вищий антикорсуд скасував підозру екснардепу Грановському — САП оскаржить рішення

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасував підозру в організації корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі» колишньому нардепу Олександру Грановському. Спеціальна антикорупційна прокуратура оскражить рішення судді.

Про це пише пресслужба САП, не називаючи імені фігуранта. Його імʼя випливає з деталей справи.

САП не погоджується з рішенням слідчого судді ВАКС від 20.08.2024, яке скасовує підозру народному депутату України VIII скликання.

Прокурор САП вважає, що зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать про причетність Олександра Грановського до організації злочинної схеми, яка діяла протягом березня — грудня 2015 року і завдала збитків заводу на 99 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готується оскаржити рішення в Апеляційній палаті ВАКС.