Вищий антикорсуд скасував підозру екснардепу Грановському — САП оскаржить рішення

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасував підозру в організації корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі» колишньому нардепу Олександру Грановському. Спеціальна антикорупційна прокуратура оскражить рішення судді.
Про це пише пресслужба САП, не називаючи імені фігуранта. Його імʼя випливає з деталей справи.
САП не погоджується з рішенням слідчого судді ВАКС від 20.08.2024, яке скасовує підозру народному депутату України VIII скликання.
Прокурор САП вважає, що зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать про причетність Олександра Грановського до організації злочинної схеми, яка діяла протягом березня — грудня 2015 року і завдала збитків заводу на 99 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура готується оскаржити рішення в Апеляційній палаті ВАКС.
- У жовтні 2022 року Олександру Грановському повідомили про підозру. Схема полягала в тому, що «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії Newscope Estates Ltd за цінами, нижчими за ринкові. Далі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично поставками займався цей завод.
- У грудні 2022 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Грановського. Екснардеп перебуває в міжнародному розшуку.