Колишнього нардепа Олександра Грановського оголосили в розшук. Він фігурує у схемі щодо «Одеського припортового заводу»

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього нардепа Олександра Грановського. Він фігурує у справі про корупційну схему на «Одеському припортовому заводі» — нібито саме Грановський був її організатором.

Про це НАБУ повідомило 15 листопада.

21 жовтня Олександру Грановському повідомили про підозру. Схема діяла протягом березня-грудня 2015 року і завдала збитків заводу на 99 мільйонів гривень. Схема полягала в тому, що «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими за ринкові. Далі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично поставками займався цей завод.