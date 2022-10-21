НАБУ повідомило про підозру екснардепу Грановському за організацію корупційної схеми на Одеському припортовому заводі

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру колишньому нардепу Олександру Грановському через корупційну схему на Одеському припортовому заводі. Там вважають, що саме Грановський був її організатором.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Там не називають імені підозрюваного екснардепа, однак джерела «Бабеля» повідомили, що йдеться саме про Грановського.

«Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ», — повідомили у НАБУ.

Схема діяла протягом березня-грудня 2015 року і завдала збитків заводу на 99 мільйонів гривень.

Також у НАБУ зазначили, що самого Грановського не знайшли.