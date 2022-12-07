Суд заочно заарештував колишнього депутата від партії Порошенка Олександра Грановського

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександра Грановського.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Грановському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою як організатору корупційної схеми на державному «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ).
Центр протидії корупції вказує, що рішення суду — це шлях до оголошення Грановського в розшук за лінією Інтерполу. Наразі він перебуває в міжнародному розшуку.
«Якщо він зʼявиться на території України, його повинні затримати та доставити до суду протягом 48 годин для обрання [нового] запобіжного заходу», — заявили в ЦПК.
- 21 жовтня Олександру Грановському повідомили про підозру. Схема діяла з березня по грудень 2015 року і завдала заводу збитків на 99 мільйонів гривень. Схема полягала в тому, що «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії Newscope Estates Ltd за цінами, нижчими за ринкові. Далі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично поставками займався цей завод.
- У цій справі також проходять помічниця Грановського Ольга Ткаченко, власник Newscope Павло Чумак, посадовці ОПЗ Степан Кімінчіджі та Ігор Чичельницький. Ткаченко та Чумак давно виїхали із країни та оголошені в розшук.