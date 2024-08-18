Україна приєдналася до спільної декларації щодо Венесуели, де після президентських виборів розпочалися протести. Окрім України, документ підписали ще 20 держав.
Про це повідомили в Міністерстві економіки України.
Підписання відбулося на полях інавгурації президента Домініканської Республіки Луїса Абінадера, куди прибула українська делегація на чолі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко.
Підписанти закликали:
- звільнити свавільно затриманих під час мирних протестів венесуельців;
- оприлюднити оригінальні протоколи виборів;
- провести неупереджену і незалежну перевірку результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.
Окрім цього, декларація закликає всіх венесуельських політиків до стриманості у своїх публічних діях.
17 серпня у Домініканській Республіці відбулася інавгурація переобраного на новий термін президента Луїса Абінадера, де були присутні 14 глав держав і урядів та кілька сотень представників держав-партнерів, зокрема й українська делегація. Це перший візит української делегації до Домініканської Республіки за останні 22 роки.
- 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. За його правління країна опинилася в глибокій економічній кризі, яку посилили, зокрема, американські санкції. За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.
- Одразу після оголошення результатів у країні спалахнули багатотисячні протести.
- Опозиція 31 липня опублікувала свої результати, де Гонсалес набрав 67% голосів, а Мадуро — лише 30%.
- США та Євросоюз перемогу Мадуро не визнають і закликають оприлюднити офіційні протоколи голосування на виборчих дільницях.