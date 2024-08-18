Україна приєдналася до спільної декларації щодо Венесуели, де після президентських виборів розпочалися протести. Окрім України, документ підписали ще 20 держав.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Підписання відбулося на полях інавгурації президента Домініканської Республіки Луїса Абінадера, куди прибула українська делегація на чолі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

Підписанти закликали:

звільнити свавільно затриманих під час мирних протестів венесуельців;

оприлюднити оригінальні протоколи виборів;

провести неупереджену і незалежну перевірку результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.

Окрім цього, декларація закликає всіх венесуельських політиків до стриманості у своїх публічних діях.

17 серпня у Домініканській Республіці відбулася інавгурація переобраного на новий термін президента Луїса Абінадера, де були присутні 14 глав держав і урядів та кілька сотень представників держав-партнерів, зокрема й українська делегація. Це перший візит української делегації до Домініканської Республіки за останні 22 роки.