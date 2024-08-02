США заявили про перемогу опозиціонера Едмундо Гонсалеса на виборах у Венесуелі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на президентських виборах у Венесуелі переміг опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес — попри офіційні результати, які констатують перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро.

«Враховуючі переконливі докази, США і, найголовніше, венесуельцям зрозуміло, що Едмундо Гонсалес набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня», — наголосив Блінкен.

За словами держсекретаря США, Національна виборча рада Венесуели проголосила Ніколаса Мадуро переможцем на виборах «без підтверджуючих доказів». Установа досі не опублікувала детальних даних голосування або будь-яких таблиць підрахунку голосів, незважаючи на численні заклики венесуельців і міжнародної спільноти. Це позбавляє результати довіри, зазначив Блінкен.

Тим часом опозиція Венесуели опублікувала понад 80% результатів голосування на президентських виборах, отриманих з виборчих дільниць по всій країні. Згідно з цими даними, опозиціонер Едмундо Гонсалес набрав 67% голосів, а чинний президент Ніколас Мадуро — лише 30%.

«США відкидають необґрунтовані звинувачення Мадуро на адресу лідерів опозиції. Погрози Мадуро та його представників заарештувати Едмундо Гонсалеса та Марію Коріну Мачадо — це спроба придушити політичну участь і зберегти владу», — додав Блінкен.