NYT: Іран відкладає свою атаку по Ізраїлю, аби дати час для переговорів про припинення вогню в Газі

Іран, імовірно, відклав заплановану відповідь Ізраїлю за вбивство в Тегерані одного з лідерів ХАМАС, щоб дати посередникам час для переговорів про припинення вогню в Газі.

Про це пише The New York Times із посиланням на низку чиновників.

15—16 серпня проходили переговори про припинення вогню, в яких взяла участь делегацію Ізраїлю, а також представники США, Катару і Єгипту, які виступають переговорниками. Представників ХАМАС не було, але їх інформували про перебіг перемовин.

На зустрічі домовились продовжити роботу над деталями угоди, а нові перемовини провести наступного тижня. Тоді ж, попередньо, очікується укласти угоду.

Після завершення першого дня переговорів у четвер увечері премʼєр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані зателефонував в. о. міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані та, за словами двох іранських джерел NYT, закликав Іран утриматися від будь-якої ескалації, зважаючи на переговори в Досі.

До пʼятниці ізраїльська розвідка оцінила, що «Хезболла» і Іран знизили рівень бойової готовності своїх ракетних підрозділів, повідомили пʼять ізраїльських чиновників. Тепер Ізраїль вважає, що відповідь під проводом Ірану, яку вже кілька разів відкладали, відбудеться пізніше.

Аль Тані знову розмовляв з Багері Кані в пʼятницю після завершення переговорів у Досі, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Катару. Обидва високопосадовці наголосили на необхідності «спокою і деескалації в регіоні».

Що передувало

Нове загострення війни між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1195 мирних жителів.

В останній місяць ситуація на Близькому Сході загострилась ще сильніше. 13 липня Ізраїль вдарив по сектору Гази, ліквідувавши командира бригади ХАМАС Рафаа Саламеха в Хан-Юнісі, а також командира військового крила угруповання Мухаммада Дейфа.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» 27 липня атакувало Голанські висоти, що на півночі Ізраїлю. Ракета вдарила по футбольному полю, вбивши 12 дітей і підлітків. У відповідь Ізраїль масово обстріляв обʼєкти «Хезболли» в Лівані.

А 31 липня в Тегерані (Іран) вбили лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію, який приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, однак офіційно Ізраїль цього не коментував. Після смерті Ханії новим лідером політичного бюро ХАМАС призначили Яхʼю Сінвара.

На початку серпня медіа писали, що тепер Іран і «Хезболла» готують масштабну атаку по Ізраїлю. Водночас Штати намагаються запобігти ескалації.