Ізраїль стверджує, що вдарив по місцю базування командирів ХАМАС. У Газі заявили про 71 загиблого

Армія оборони Ізраїлю вдарила по сектору Гази, де, за її даними, розміщувалися високопосадовці ХАМАС. Зокрема, йдеться про Мухаммеда Дейфа — одного з організаторів вторгнення в Ізраїль 7 жовтня.

У пресслужбі ЦАХАЛ повідомили про удар, але не назвали точне місце. Натомість показали фото локації до і після атаки. Пишуть, що там «двоє високопоставлених терористів ХАМАС та інші терористи сховалися серед мирних жителів».

Facebook / Israel Defense Forces

Тим часом катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя сектора Гази стверджує, що удар був по табору біженців «Аль-Мавасі» на захід від Хан-Юніса. І там нібито загинула 71 людина, а ще 289 травмовані. Скільки з них були цивільними — невідомо.

The Times of Israel передає, що Армія оборони Ізраїлю підтверджує — цілями були Мухаммад Дейф, командир військового крила ХАМАС, і Рафаа Саламех, командир бригади ХАМАС Хан-Юніс.

Саудівський телеканал al-Hadath пише, що командир Рафаа Саламех внаслідок атаки загинув, а Мухаммад Дейф важко поранений.

Райони Аль-Мавасі та західний Хан-Юніс, куди били ізраїльські військові, є частиною визначеної Ізраїлем гуманітарної зони, проте ЦАХАЛ запевняє, що удар був точним і націлений лише на обʼєкт ХАМАС.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1195 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, 251 людину взяли в заручники. Щонайменше 100 людей досі утримують у секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити 100 людей з полону ХАМАС. Загинули, за даними ізраїльської армії, 42 заручники.