Радбез ООН підтримав план США щодо припинення вогню між Ізраїлем і Газою

Рада Безпеки ООН підтримала запропонований США план припинення вогню між Ізраїлем і Газою, 14 із 15 членів Радбезу пропоголосували за. Росія утрималася.

Про це пише BBC.

План США містить умови для «повного і постійного припинення вогню», звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, повернення останків загиблих заручників, доступу гуманітарної допомоги до Гази.

У резолюції Радбезу ООН йдеться, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню, тому ХАМАС теж закликають пристати на неї.

«ХАМАС каже, що хоче припинення вогню. Ця угода — можливість довести, що вони мають такий намір», — написав президент США Джо Байден.

Голосування в Радбезі може посилити тиск на Ізраїль і ХАМАС, щоб ті припинили війну. Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічався з іноземними лідерами, зокрема з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, щоб спробувати заручитися підтримкою мирної угоди.

А за кілька годин до голосування в ООН Ентоні Блінкен проголосив своє послання лідерам у регіоні: «Якщо ви хочете припинення вогню, натисніть на ХАМАС, щоб він сказав так».