У Польщі заявили, що підозрюваний в підриві «Північного потоку» виїхав до України

Українець Володимир З., якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік», виїхав з Польщі в Україну на початку липня.

Про це заявила речниця генерального прокурора Польщі Анна Адамяк в коментарі порталу Onet.

Німецькі медіа писали, що підозрюваний українець жив у Прушкуві під Варшавою, тому німецькі прокурори зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись, що його можна буде заарештувати. Проте польські служби не знайшли Володимира З. за місцем його проживання.

«На початку липня чоловік перетнув польсько-український кордон», — повідомила речниця Адамяк.

Німеччина не внесла дані підозрюваного в розшукову базу, тому польські прикордонники не затримали його.

У справі підозри отримали ще двоє громадян України, які, як стверджує слідство, брали участь у підривах, імовірно, як водолази — прикріплювали вибухівку до газопроводів.

Вибухи на «Північних потоках»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що Росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається ремонтувати їх після аварій.

Уряди США, Великої Британії і ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян і до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.