Підрив «Північного потоку»: німецька прокуратура видала ордер на арешт українця

Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків» — розшукують українця Володимира З.

Про це дізналися німецькі телеканал ARD, газети Süddeutsche Zeitung і Die Zeit.

У справі підозри отримали ще двоє громадян України, які, як стверджує слідство, брали участь у підривах, імовірно, як водолази — прикріплювали вибухівку до газопроводів. Усі троє подорожували Балтійським морем на німецькій вітрильній яхті «Андромеда» у вересні 2022 року.

За даними ARD , SZ і Die Zeit, німецькі слідчі припускають, що останнє відоме місце проживання Володимира З. було в місті на захід від Варшави. Чи повернувся він зараз в Україну — невідомо. Німецькі прокурори зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись, що підозрюваного можна буде заарештувати.

Однак Польща не заарештувала Володимира. Правила Європейського ордеру на арешт, який Німеччина та Польща вважають обовʼязковим, зобовʼязують арештовувати підозрюваних протягом 60 днів без подальшого розгляду з боку Польщі. Цей термін сплив.

У телефонній розмові з журналістами Володимир З. був здивований таким звинуваченням і заперечив причетність до атаки на «Північний потік».

Ключову роль в ордері на арешт Володимира міг зіграти водій білого фургона, який побачили на німецькому острові Рюгені в Мекленбурзі-Передній Померанії. Імовірно, машину використовували для перевезення водолазного обладнання. Джерела журналістів кажуть, що водій підвозив кількох українців. На фотографіях він нібито впізнав Володимира.

Очевидці розповідали, що двоє чоловіків і жінка вирушили з Ростока на «Андромеді» на початку вересня 2022 року. Яхта зупинялася на Рюгені, датському острові Крістіансо, у Сандгамні у Швеції та в Колобжегу в Польщі, перш ніж нарешті повернутись у Росток. Один з моряків стверджує, що чув, як екіпаж розмовляє українською.

У Польщі заявляли, що екіпаж яхти «Андромеда» перевірили під час зупинки в польському Колобжезі та виявили, що поїздка була «суто туристичною». На борту не було помічено нікого, «хто мав хоча б елементарну військову або диверсійну підготовку». У німецьких слідчих колах інформацію з Польщі піддали сумніву. Вони неодноразово просили своїх польських колег оприлюднити записи камер спостереження з порту Колобжег, але ті сказали, що записи вже видалені.

У розслідування німецьких журналістів йдеться, що двоє підозрюваних українців, крім Володимира З., начебто в минулому працювали інструкторами з дайвінгу. Це подружня пара. Журналісти вважають, що це Євген і Світлана У. Вони активні в соцмережах, діляться інформацією про допомогу українській армії, допомогу українців у Німеччині, збирали гроші на прилади нічного бачення для військових.

У телефонній розмові Світлана заявила, що їй нічого невідомо про атаку на «Північні потоки». У вересні 2022 року, коли сталися атаки на трубопроводи, вона була у відпустці в Болгарії, а зараз живе в Києві.