Кози в обмін на ракети: Росія відправила сотні свійських тварин до Північної Кореї

Після візиту Путіна до Пхеньяну в червні, під час якого лідер РФ обговорював зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином співпрацю, Росія зробила подарунок КНДР. Москва відправила 447 кіз до міста Расон у Північній Кореї.

Про це повідомляє Россільгоспнагляд.

Вивезені з Ленінградської області РФ кози є першою партією свійських тварин, яких Росія планує поставити до Північної Кореї, щоб помʼякшити гострий дефіцит продовольства в цій країні. Зокрема, кози забезпечуватимуть місцевих дітей молочними продуктами.

За даними Human Rights Watch, у Північній Кореї не доїдають 10,7 мільйона людей з 26-мільйонного населення, а 18% дітей мають порушення росту і розвитку через хронічне недоїдання.

«Козячі ферми з великою потужністю побудували в районах і округах муніципалітету Нампхо в КНДР, щоб безперебійно забезпечувати місцевих дітей молочними продуктами», — повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї.