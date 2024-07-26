Економіка Північної Кореї зросла за рахунок поставок зброї до Росії

Економіка Північної Кореї відновлюється завдяки поставкам зброї до Росії. Це дозволило лідеру Кім Чен Ину відкинути дипломатію і далі погрожувати США та Південній Кореї.

Центральний банк Південної Кореї підрахував, що у 2023 році валовий внутрішній продукт (ВВП) Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з попереднім роком. Це стало найбільшим зростанням з 2016 року.

Зростання економіки повʼязане не тільки зі зближенням Пхеньяну й Москви, а й з відкриттям кордонів, які закривали через пандемію коронавірусу.

Найбільше зростання за минулий рік у Північній Кореї показала важка та хімічна промисловість — 8,1% порівняно з позаминулим роком.

Утім, у КНДР залишаються серйозні проблеми з нестачею їжі, ліків та інших речей першої необхідності. В ООН Північну Корею називають однією з найбільш збіднілих країн у світі.

Союз Росії та КНДР

Північна Корея від серпня 2023 року до січня 2024 року могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів, про що свідчать дані газети The Washington Post. За цей період з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі метричних тонн вибухівки.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше. Із цим повʼязують і перший за 24 роки візит Путіна до Пхеньяну. Під час зустрічі з Кім Чен Ином вони підписали договір про стратегічну співпрацю, який зобовʼязує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

На початку липня Північна Корея відправила в Росію «елітну військову тренувальну делегацію». На думку американських і південнокорейських чиновників, Москва у відповідь на постачання зброї з Пхеньяну могла надіслати допомогу, про яку нічого не відомо.