В Україні спростили подачу документів на програму «єВідновлення»

В Україні розширили можливості програми «єВідновлення» — додали два оновлення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Тепер витяг про несудимість можна буде замовити в «Дії» при заповненні заявки на «єВідновлення». До цього члени місцевої комісії самостійно перевіряли людину на наявність судимості. Процес займав кілька днів, тепер же його цифровізували.

У випадку, якщо власник житла неповнолітній або недієздатний та має опікуна, його законний представник зможе подати заявку на «єВідновлення» та отримати гроші на ремонт.

Щоб подати заявку, треба прийти в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) і принести підтверджувальні документи, що ця людина — законний представник.