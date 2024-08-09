Ізраїль направить делегацію на переговори про припинення вогню в Газі

Офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомив, що ізраїльська делегація візьме участь у переговорах з ХАМАС про припинення вогню в обмін на звільнення заручників.

Переговори заплановані на 15 серпня, їхнє місце поки не визначене.

Заява офісу Нетаньягу зʼявилася після того, як лідери Катару, Єгипту і США закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо угоди в Досі або в Каїрі.

«Не можна більше гаяти часу, і жодна зі сторін не може виправдовуватися за подальше зволікання.Настав час звільнити заручників, розпочати перемирʼя і виконати цю угоду», — йдеться в спільній заяві.

Офіційної реакції від ХАМАС наразі нема.

Що передувало

В останній місяць ситуація на Близькому Сході сильно загострилась. 13 липня Ізраїль вдарив по сектору Гази, ліквідувавши командира бригади ХАМАС Рафаа Саламеха в Хан-Юнісі, а також командира військового крила угруповання Мухаммада Дейфа.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» 27 липня атакувало Голанські висоти, що на півночі Ізраїлю. Ракета вдарила по футбольному полю, вбивши 12 дітей і підлітків. У відповідь Ізраїль масово обстріляв обʼєкти «Хезболли» в Лівані.

А 31 липня в Тегерані (Іран) вбили лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію, який приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, однак офіційно Ізраїль цього не коментував. Після смерті Ханії новим лідером політичного бюро ХАМАС призначили Яхʼю Сінвара.

Медіа пишуть, що тепер Іран і «Хезболла» готують масштабну атаку по Ізраїлю. Водночас Штати намагаються запобігти ескалації.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що під час ізраїльської операції загинуло щонайменше 39,7 тисячі жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.