У Болгарії заборонили «пропаганду» ЛГБТК+ у школах. Правозахисники засудили цей крок

Напередодні парламент Болгарії ухвалив закон про заборону «пропаганди» ЛГБТК+ у школах. Цей закон подібний до тих, що ухвалили в Росії та Угорщині. Крок болгарського парламенту вже викликав хвилю протестів і осуду з боку правозахисних груп.
Про це повідомляє Politico.
Поправка до освітнього кодексу країни забороняє «пропаганду та популяризацію ідей і поглядів» ЛГБТК+ у школах, але додаткових деталей законодавці не уточнюють. Що йдеться під «пропагандою та популяризацією» — невідомо.
Поправку внесла ультраправа проросійська партія «Відродження» і її несподівано підтримали проєвропейські партії. Її підтримала значна більшість парламенту — 159 із 240 членів проголосували за ухвалення.
За даними місцевих ЗМІ, активісти негайно відреагували на такий крок: відучора вони збираються біля будівлі парламенту в болгарській столиці Софії, щоб висловити свій протест проти закону.
Загальноєвропейська група з захисту прав ЛГБТК+ Forbidden Colours, що базується в Бельгії, вже засудила закон, назвавши його «прямим нападом на фундаментальні права ЛГБТК+ людей, особливо дітей».
«Дуже тривожно спостерігати, як Болгарія бере на озброєння російську протиправну тактику. Такі дії є не лише регресивними, але й прямо суперечать цінностям рівності та недискримінації, які відстоює Європейський Союз», — додали вони.
Представник Єврокомісії сказав Politico, що виконавчий орган ЄС знав про закон Болгарії, але не міг прокоментувати його, додавши, що «залишається непохитним у своєму зобов’язанні подолати дискримінацію, нерівність і виклики, з якими стикаються ЛГБТК-люди».
- Болгарія приєдналася до ЄС у 2007 році. У 2024 році вона посіла третє місце в блоці за рівнем захисту прав ЛГБТК+, випередивши лише Румунію та Польщу. Про це свідчать дані правозахисної групи ILGA-Europe, яка щорічно оцінює рівень захисту прав ЛГБТК+ в європейських країнах.
- 15 червня 2021 року парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, котрі показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою»
- У 2013 році в Росії заборонили «ЛГБТ-пропаганду» серед неповнолітніх. Йдеться про «створення привабливого образу одностатевих сексуальних стосунків, а також формування позитивного образу щодо людей у нетрадиційних сексуальних стосунках». У 2022 році заборона торкнулася людей будь-якого віку — Росія цензурувала роботу онлайн-кінотеатрів, реклами та медіа. За порушення закону передбачалися штрафи, а іноземців могли вислати з країни.
- У листопаді 2023 року Росія визнала ЛГБТК+ «екстремістською організацією». Тепер там можуть відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг і за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема в соцмережах.