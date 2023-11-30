Росія визнала ЛГБТ «екстремістською організацією»

Росія визнала ЛГБТ «міжнародною екстремістською організацією», яку необхідно заборонити. Відтепер у росії можуть увʼязнити та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг і навіть за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема й у соцмережах.

За повідомленнями російських медіа, засідання Верховного суду рф у цій справі проходило в закритому режимі — журналістів не допустили.

Російський Мінʼюст виявив у діяльності ЛГБТ-руху «різні ознаки і прояви екстремістської спрямованості, зокрема збудження соціальної та релігійної ворожнечі». При цьому заступник міністра юстиції росії Андрій Логінов заявив, що в росії ЛГБТ-людей «не переслідують, якщо вони не «пропагують» свій спосіб життя, який суперечить «традиційним цінностям».

Зважаючи на те, що «міжнародної екстремістської організації ЛГБТ» насправді не існує, росія може притягнути до відповідальності за будь-що, адже тепер публічний ЛГБТ-активізм та відкрита орієнтація можуть кваліфікуватися як участь у діяльності екстремістської організації.

Як росія забороняла ЛБГТ

У 2013 році в росії заборонили «ЛГБТ-пропаганду» серед неповнолітніх. Під пропагандою мається на увазі «створення привабливого образу одностатевих сексуальних стосунків, а також формування позитивного образу щодо осіб, які перебувають у нетрадиційних сексуальних стосунках». У 2022 році заборона торкнулася людей будь-якого віку — росія цензурувала роботу онлайн-кінотеатрів, реклами та медіа. За порушення закону передбачалися штрафи, а іноземців могли вислати з країни.