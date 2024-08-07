Блінкен каже, що перемовини Ізраїлю і ХАМАС «на фінальному етапі»

Державний секретар США Ентоні Блінкен стверджує, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС про зупинення активних бойових дій вже на фінальному етапі.

Про це пише Euronews.

«Ми продовжуємо інтенсивно працювати над деескалацією напруженості на Близькому Сході й намагаємося запобігти поширенню конфлікту», — заявив він.

Блінкен додав, що переговори про припинення вогню «вийшли на завершальну стадію», і що США працюють з Єгиптом і Катаром над підписанням угоди, яка дозволить уникнути будь-яких подальших бойових дій на Близькому Сході.

«Всі в регіоні повинні розуміти, що подальші атаки лише увічнюють конфлікт, нестабільність, небезпеку для всіх. Подальші атаки лише підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати», —заявив державний секретар.

Водночас взаємні обстріли між Ізраїлем і ХАМАС не припиняються. Вранці ізраїльська армія повідомляла, що атакувала пускові установки ХАМАС, які ті облаштували поруч зі складами гуманітарної допомоги на півдні Гази. Саме із цих установок, за даними ЦАХАЛ, ХАМАС атакував південь Ізраїлю.

Крім того, ЦАХАЛ звітував про удар по обʼєкту з виробництва зброї ХАМАС та «Ісламського джихаду», розташованому в гуманітарній зоні в Дейр-ель-Бале в центральній частині сектора Гази.

Що передувало

В останній місяць ситуація на Близькому Сході сильно загострилась. 13 липня Ізраїль вдарив по сектору Гази, ліквідувавши командира бригади ХАМАС в Хан-Юнісі Рафаа Саламеха, а також командира військового крила угруповання Мухаммада Дейфа.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» 27 липня атакувало Голанські висоти, що на півночі Ізраїлю. Ракета вдарила по футбольному полю, вбивши 12 дітей і підлітків. У відповідь Ізраїль масово обстріляв обʼєкти «Хезболли» в Лівані.

А 31 липня в Тегерані (Іран) вбили лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію, який приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, однак офіційно Ізраїль цього не коментували. Після смерті Ханії новим лідером політичного бюро ХАМАС призначили Яхʼю Сінвара.

Медіа пишуть, що тепер Іран і «Хезболла» готують масштабну атаку по Ізраїлю. Водночас Штати намагаються запобігти ескалації.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що під час ізраїльської операції загинули щонайменше 39,7 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.