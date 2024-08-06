Гральна компанія виплатила понад мільярд податків після відкриття кримінального розслідування

Один з відомих організаторів азартних ігор відшкодував 1,066 мільярда гривень несплачених податків до бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що службовці компанії у період з 2021 до 2023 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Після початку розслідування цей оператор азартних ігор вирішив відшкодувати збитки та перерахував до бюджету 1,066 мільярда гривень.

Під час досудового розслідування детективи оголосили підозру керівнику підприємства. Згодом прокурори скерували до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності через відшкодування збитків. Судовий розгляд клопотання триває.

Назву компанії БЕБ не вказує, описуючи її лише як «відомого оператора азартних ігор». Forbes пише, що мова може йти про Parimatch.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси .

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.