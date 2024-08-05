До комюніке Саміту миру приєдналася Ботсвана

Республіка Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру. Ця держава стала 11-м підписантом документа після завершення Саміту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Ботсвана дотримується міжнародного права, підтримує цілі та принципи Статуту ООН, а також поважає суверенітет, територіальну цілісність України та її зусилля у відновленні справедливого миру.

«Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності», — написав Володимир Зеленський.

16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Пізніше свої підписи під комюніке забрали Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке приєдналися Антигуа і Барбуда, Організація американських держав, Вселенський патріархат, Замбія, Барбадос, Республіка Маршаллові Острови, Папуа-Нова Гвінея.

Комюніке включає три основні пункти — ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та звільнення депортованих дітей, військовополонених і незаконно затриманих цивільних.

Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів президента у США, які мають пройти в листопаді 2024 року.

Авторка: Ірина Перепечко