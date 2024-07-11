Bloomberg: Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії до президентських виборів у США

Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів президента у США, які мають пройти у листопаді 2024 року.

Про це пише Bloomberg за посиланням на обізнані джерела та низку чиновників.

Головна мотивація української сторони — провести саміт до того, як президентське крісло в Білому домі займе Дональд Трамп, який виступав проти продовження військової підтримки України з боку США та висував свій план примусу Києва до перемовин із Росією.

Темою першого великого контакту з російськими офіційними особами могла б стати ядерна безпека, а також повернення викрадених українських дітей. Друга тема обговорювалася на першій зустрічі в Швейцарії.

У української сторони прагнення провести саміт є, а от західні чиновники кажуть, що будь-які масштабні зустрічі мають бути ретельно організовані, мати чітку мету і прогнозовані очікування. Вони сумніваються, що саміт, подібний саміт до того, що був у Швейцарії, та ще й за участі Росії можна буде організувати у такі стислі терміни.