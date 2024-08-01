У Румунії знову знайшли уламки російських дронів біля кордону з Україною

Фахівці Міністерства оборони Румунії 31 липня знайшли нові уламки російських безпілотників у районі Тулча, неподалік села Чаталкіой. Це біля кордону з Україною.

Про це повідомили в Міноборони країни.

У відомстві зазначили, що всі місця, де знайшли уламки російських дронів, за межами населених пунктів — люди та інфраструктура не постраждали. Також знову зазначили, що цілями Росії була цивільна та портова інфраструктура України в районі Дунаю, а не обʼєкти в Румунії.

«Ми засуджуємо атаки Росії проти українських цивільних об’єктів та інфраструктури. Вони невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного права», — йдеться в заяві Міноборони Румунії.

Крім того, була інформація про можливе падіння уламків дронів поблизу сел Нікуліцел і Кілія-Веке, що теж неподалік кордону з Україною. Однак там уламків не знайшли.

Що передувало

Зранку 24 липня румунські медіа писали про падіння дрона в районі села Плауру після масованої російської атаки на Україну. А вже 25 липня РФ знову атакувала південь Одеської області та центр України дронами Shahed, при цьому три дрони перетнули державний кордон з Румунією.

Під час атаки дронів росіян на Одещину в ніч на 25 липня з румунської 57-ї авіабази «Михаїл Когельничану» піднімали два фінські винищувачі F-18. Вони моніторили повітряну обстановку з 01:32 до 03:25 за київським часом. У повіті Тульча вночі лунав сигнал повітряної тривоги (Ro-Alert).

Уже вдень 25 липня румунські військові знайшли уламки російських дронів поблизу села Плауру, що навпроти українського міста Ізмаїл.

У НАТО заявили, що «не бачать ознак навмисного нападу Росії на країну-члена Альянсу». У блоці наголосили, що дії РФ «є безвідповідальними та потенційно небезпечними».