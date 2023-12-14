У Румунії знайшли уламки дрона після нічної атаки росіян на портову інфраструктуру Одещини

Міністерство оборони Румунії повідомило, що на території країни впав збитий російський дрон Shahed, який у ніч на 14 грудня намагався атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.

Безпілотник залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені. Під час атаки у повітряний простір Румунії довелося піднімати винищувачі F-16 і Eurofighter. Через інцидент розпочали розслідування.

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У Міністерстві оборони наголосили, що Румунія рішуче засуджує атаки росії по українській цивільній інфраструктурі.

Міністерство закордонних справ викликало російського посла, щоб висловити йому протест. «Ми засуджуємо ці безперервні російські авіаудари по українському цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, які є воєнними злочинами і мають бути негайно припинені», — йдеться в заяві МЗС країни.